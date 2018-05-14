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Лукашенко раскритиковал ЕАЭС за вмешательство политики в торговлю
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Лукашенко раскритиковал ЕАЭС за вмешательство политики в торговлю 

BFM.RU 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подверг критике то, как реализуются интеграционные договоренности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что их выполнению зачастую мешает политика.
«Эффективность проводимых мероприятий все еще желает быть лучшей. Многие наши договоренности остаются по-прежнему нереализованными. Изначально Союз создавался как структура для исключительно экономического сотрудничества, но в торговлю регулярно вмешивается политика», — цитирует Лукашенко «Интерфакс».
Выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент Белоруссии отметил, что «интересы отдельных товаропроизводителей ставятся выше принятых нами решений, это идет вразрез с нашими договоренностями». По словам Лукашенко, «сырьевая и производственная база у Союза колоссальная, но мы так и не научились ее эффективно использовать, не выработали единых правил для общего рынка». Президент Белоруссии призвал коллег по ЕАЭС до конца текущего года подписать программы по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
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