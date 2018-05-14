Казахстан предложил построить судоходный канал между Чёрным и Каспийским морями

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета Высшего евразийского экономического совета предложил построить канал между Чёрным и Каспийским морями, передаёт корреспондент RNS.

«Другим перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала «Евразия», который позволит связать водными путями Чёрное и Каспийское моря», — сказал Назарбаев.

По его словам, аналогичным проектом может стать высокоскоростная магистраль «Евразия».

«Это конечно крупные проекты, но мы должны за них взяться», — добавил он.