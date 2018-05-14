Лукашенко пригласил Путина в новый для него город

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита ЕАЭС Сочи пригласил российского лидера Владимира Путина посетить осенью Могилёв , который, по словам Лукашенко, является новым для Путина. «У нас запланирован Высший госсовет. Мы с вами ещё до выборов определились, что в Минске его проведём, а затем у нас осенью Форум регионов в Могилеве. Обычно мы проводили этот форум на высшем уровне. Я думаю, найдете время, осенью построите график, чтобы посетить Могилёв. Для вас это новый город. Белорусы и россияне достойно готовятся, чтобы провести форум на высоком уровне», — приводит Белта слова Лукашенко. Отмечается, что глава Белоруссии выразил готовность подробно обсудить накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях. Что будут обсуждать участники саммита ЕАЭС — в материале RT.