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Лукашенко пригласил Путина в новый для него город
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Лукашенко пригласил Путина в новый для него город 

RT на русском 20 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Сочи пригласил российского лидера Владимира Путина посетить осенью Могилёв, который, по словам Лукашенко, является новым для Путина.
«У нас запланирован Высший госсовет. Мы с вами ещё до выборов определились, что в Минске его проведём, а затем у нас осенью Форум регионов в Могилеве. Обычно мы проводили этот форум на высшем уровне. Я думаю, найдете время, осенью построите график, чтобы посетить Могилёв. Для вас это новый город. Белорусы и россияне достойно готовятся, чтобы провести форум на высоком уровне», — приводит Белта слова Лукашенко.
Отмечается, что глава Белоруссии выразил готовность подробно обсудить накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях.
Что будут обсуждать участники саммита ЕАЭС — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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