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Лукашенко пригласил Путина в Могилев
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Лукашенко пригласил Путина в Могилев 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Подготовку к заседанию Высшего госсовета Союзного государства обсудили на встрече в Сочи президенты России и Беларуси.
"Отношения между Россией и Беларусью укрепляются, это отношения стратегического партнерства, союзничества. У нас подготовлены важные документы в развитие нашего взаимодействия, в том числе Основные ориентиры макроэкономической политики на 2018-2019 годы", — заметил Владимир Путин. Идет подготовка к Высшему государственному совету Союзного государства, который планируется провести в июне в Беларуси.
"Мы с вами еще до выборов определились, что в Минске его проведем, а затем у нас осенью проводится один раз в год форум регионов, он пройдет в Могилеве… обычно мы проводили на высшем уровне этот форум, я думаю, вы найдете время и осенью график подстроите, чтобы посетить Могилев, посмотрите, это для вас новый город", — пригласил Александр Лукашенко. В Беларуси готовятся достойно принять российского лидера и провести мероприятие на высоком уровне, заверил он.
Лукашенко еще раз поздравил Путина с победой на выборах. В Беларуси внимательно следили за церемонией инаугурации и мероприятиями в честь 73-й годовщины Победы и очень высоко оценили уровень их проведения, сообщил он.
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