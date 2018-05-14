В Белоруссии назвали сроки подписания соглашения о визах с Россией

Белоруссии Алексей Бегун. МИНСК , 14 мая — РИА Новости . Минск и Москва намерены в конце мая подписать соглашение о взаимном признании виз на время Чемпионата мира по футболу 2018 и II Европейских игр, его проект почти готов, сообщил РИА Новости в понедельник начальник департамента по гражданству и миграции МВД

"Все в высокой степени готовности, стороны проводят внутригосударственные процедуры. Проект почти готов. Речь идет об усеченном варианте спортивного соглашения на два спортивных мероприятия — Чемпионат мира по футболу и II Европейские игры", — сказал Бегун.

Он также уточнил, что пропуск на спортивные мероприятия будет осуществляться по карте болельщика.

"Первого июня, предполагается, оно (соглашение — ред.) вступит в силу. Подписание будет в конце мая", — сообщил представитель МВД республики.