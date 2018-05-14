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В Ереване призвали перенести экзамены из-за участия школьников в протестах
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В Ереване призвали перенести экзамены из-за участия школьников в протестах 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 14 мая — РИА Новости. Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян предложил перенести вступительные экзамены в вузы из-за участия старшеклассников в акциях протеста в стране.
"Так как ученики выпускных классов потеряли время во время общенародного движения, потеряли время и плохо подготовились к экзаменам, предлагаю на неделю отложить вступительные экзамены", — написал Арутюнян на своей странице в Facebook. Он добавил, что его особенно интересует мнение учителей.
Согласно установленному графику, государственные выпускные экзамены для учеников 12-х классов должны пройти с 6 по 20 июня, единые вступительные экзамены с 1 по 22 июня.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Никол Пашинян.
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