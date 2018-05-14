В Ереване призвали перенести экзамены из-за участия школьников в протестах

"Так как ученики выпускных классов потеряли время во время общенародного движения, потеряли время и плохо подготовились к экзаменам, предлагаю на неделю отложить вступительные экзамены", — написал Арутюнян на своей странице в Facebook. Он добавил, что его особенно интересует мнение учителей.

Согласно установленному графику, государственные выпускные экзамены для учеников 12-х классов должны пройти с 6 по 20 июня, единые вступительные экзамены с 1 по 22 июня.