Пограничники Узбекистана в апреле задержали 52 нарушителя госграницы

Ташкент, 14 мая / Синьхуа / — Погранвойска Узбекистана в апреле задержали 52 нарушителя границы и изъяли незаконно ввезенные товары на 1,3 млрд сумов. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу пограничных войск Службы госбезопасности Узбекистана.

На границе с Казахстаном за месяц были задержаны 24 нарушителя границы, Кыргызстаном — 18, Таджикистаном — 9 и Афганистаном — 1.

В отношении нарушителей госграницы принимаются меры в рамках законодательства, задержанные товары переводятся в доход государства. —0—