Ещё
Пограничники Узбекистана в апреле задержали 52 нарушителя госграницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пограничники Узбекистана в апреле задержали 52 нарушителя госграницы 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Ташкент, 14 мая /Синьхуа/ — Погранвойска Узбекистана в апреле задержали 52 нарушителя границы и изъяли незаконно ввезенные товары на 1,3 млрд сумов. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу пограничных войск Службы госбезопасности Узбекистана.
На границе с Казахстаном за месяц были задержаны 24 нарушителя границы, Кыргызстаном — 18, Таджикистаном — 9 и Афганистаном — 1.
В отношении нарушителей госграницы принимаются меры в рамках законодательства, задержанные товары переводятся в доход государства. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и США усиливают взаимодействия в области безопасности, военного и военно-технического сотрудничества Главы МИД Узбекистана и Латвии обсудили практические аспекты двусторонних отношений Белорусский этап 17-го Всемирного конкурса "Мост китайского языка" среди студентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева367
«И что с этим Крымом делать?»221
ЕС расширил санкции против России45
В Москве жестоко избили белорусскую певицу224
Кудрин согласился на важный пост76
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
03:35
Украина наказала Сурганову
Украина Шоу-бизнес
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение