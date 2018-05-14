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Путин распорядился внести изменения в договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС
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Путин распорядился внести изменения в договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Президент Владимир Путин одобрил инициативу правительства о подписании Протокола о внесении изменений в Договор о присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации.
«Принять предложение правительства РФ о подписании Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года», — говорится в распоряжении президента.
Как отмечается в постановлении правительства от 10 мая 2018 года № 562, опубликованном на портале правовой информации, изменения коснутся пункта 1 статьи 8 договора о присоединении Киргизии к ЕАЭС.
В действующей редакции документа отмечается, что на период трёх лет с даты начала применения Киргизией Единого таможенного тарифа ЕАЭС в Протокол о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов вносятся изменения, определяющие квоты на пошлины для членов ЕЭАС в следующем размере:
Республика Армения — 1,11 процента; Республика Беларусь — 4,56 процента; Республика Казахстан — 7,11 процента; Кыргызская Республика — 1,9 процента; Российская Федерация — 85,32 процента.
Данный механизм должен был действовать в течение трёх лет, то есть до 23 декабря 2017 года, а распоряжение президента России Владимира Путина о подписании Протокола, предложенного Правительством РФ, продлевает срок его действия до 31 декабря 2020 года.
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