Путин распорядился внести изменения в договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС

«Принять предложение правительства РФ о подписании Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года», — говорится в распоряжении президента.

Как отмечается в постановлении правительства от 10 мая 2018 года № 562, опубликованном на портале правовой информации, изменения коснутся пункта 1 статьи 8 договора о присоединении Киргизии к ЕАЭС.

В действующей редакции документа отмечается, что на период трёх лет с даты начала применения Киргизией Единого таможенного тарифа ЕАЭС в Протокол о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов вносятся изменения, определяющие квоты на пошлины для членов ЕЭАС в следующем размере:

Данный механизм должен был действовать в течение трёх лет, то есть до 23 декабря 2017 года, а распоряжение президента России Владимира Путина о подписании Протокола, предложенного Правительством РФ, продлевает срок его действия до 31 декабря 2020 года.