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Лукашенко: Беларусь претворяет в жизнь прогрессивные идеи
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Лукашенко: Беларусь претворяет в жизнь прогрессивные идеи 

Мир24 2 часа назад
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал республику наиболее динамично развивающейся IT-страной, сообщает пресс-служба главы государства.
Лукашенко поприветствовал участников и гостей XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2018».
«Беларусь обладает высоким инновационным потенциалом и по праву считается наиболее динамично развивающейся IT-страной в Центральной и Восточной Европе. Мы претворяем в жизнь прогрессивные идеи и решения, активно вовлекая молодежь в строительство нашего цифрового будущего», — говорится в приветствии.
Белорусский лидер убежден, что форум будет способствовать развитию и внедрению передовых информационных технологий.
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