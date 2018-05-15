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Вооруженная оппозиция Сирии прибыла на переговоры в Астану
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Вооруженная оппозиция Сирии прибыла на переговоры в Астану 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдут с участием вооруженной оппозиции арабской республики. Об этом, как передает ТАСС, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
"Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану сегодня ранним утром", — сказал он. Жайнаков утчонил, что «всего их 24 человека, возглавляет делегацию Ахмед Тома» (представитель Совместного комитета по переговорам, сформированного по итогам консультаций групп оппозиции в Эр-Рияде).
Пленарное заседание намечено на 15:00 (12:00 по московскому времени).
В казахстанской столице в минувший понедельник начался девятый раунд переговоров по САР. Стороны намерены рассмотреть текущую ситуацию в республике, в том числе в зонах деэскалации. Кроме того, они обсудят гуманитарные вопросы и меры укрепления доверия, а также скоординируют дальнейшие шаги.
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