Вооруженная оппозиция Сирии прибыла на переговоры в Астану

Казахстана Ануар Жайнаков. Переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдут с участием вооруженной оппозиции арабской республики. Об этом, как передает ТАСС, сообщил руководитель пресс-службы МИД

"Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану сегодня ранним утром", — сказал он. Жайнаков утчонил, что «всего их 24 человека, возглавляет делегацию Ахмед Тома» (представитель Совместного комитета по переговорам, сформированного по итогам консультаций групп оппозиции в Эр-Рияде ).

Пленарное заседание намечено на 15:00 (12:00 по московскому времени).

В казахстанской столице в минувший понедельник начался девятый раунд переговоров по САР. Стороны намерены рассмотреть текущую ситуацию в республике, в том числе в зонах деэскалации. Кроме того, они обсудят гуманитарные вопросы и меры укрепления доверия, а также скоординируют дальнейшие шаги.