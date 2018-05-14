Пашинян впервые примет участие в саммите ЕАЭС

Накануне Пашинян провел совещание с новоназначенными министрами.

«Наша задача, наше призвание — сделать жизнь граждан Армении комфортной и благоустроенной. Разумеется, в политическом плане приоритетом нашего правительства является подготовка страны к внеочередным парламентским выборам. Но за это время мы должны достичь ощутимых результатов. Стилем работы правительства должен стать постоянный диалог с обществом», — сказал он.

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