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Пашинян впервые примет участие в саммите ЕАЭС
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Пашинян впервые примет участие в саммите ЕАЭС 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает «МИР 24». Оно пройдет 14 мая в Сочи.
Накануне Пашинян провел совещание с новоназначенными министрами.
«Наша задача, наше призвание — сделать жизнь граждан Армении комфортной и благоустроенной. Разумеется, в политическом плане приоритетом нашего правительства является подготовка страны к внеочередным парламентским выборам. Но за это время мы должны достичь ощутимых результатов. Стилем работы правительства должен стать постоянный диалог с обществом», — сказал он.
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