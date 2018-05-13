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Пашинян: Наше призвание — сделать жизнь граждан Армении комфортной
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Пашинян: Наше призвание — сделать жизнь граждан Армении комфортной 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел совещание с новоназначенными министрами, передает телеканал «МИР 24».
«Наша задача, наше призвание — сделать жизнь граждан Армении комфортной и благоустроенной. Разумеется, в политическом плане приоритетом нашего правительства является подготовка страны к внеочередным парламентским выборам. Но за это время мы должны достичь ощутимых результатов. Стилем работы правительства должен стать постоянный диалог с обществом», — сказал Пашинян.
Так напутствовал министров премьер. Среди первоочередных задач Пашинян назвал: разработку программы правительства, представление ее национальному Собранию. На совещании рассмотрели и план среднесрочных расходов, и вопросы борьбы с коррупцией. Информация, прозвучавшая в итоговой программе канала «Мир» о переносе празднования дня Победы с 9 на 8 мая в Армении, не соответствует действительности. Информация была взята с лент информагентств. Недостоверный источник стал причиной выдачи некорректной информации.
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