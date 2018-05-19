Пашинян заявил, что пока не встретился с «соседом по даче» экс-президентом Саргсяном

ЕРЕВАН , 19 мая. / ТАСС /. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока не встретился с экс-президентом страны Сержом Саргсяном, который является его соседом по правительственному дачному сектору «Конд» в Ереване. Об этом он сообщил в субботу во время прямого эфира в Facebook.

"Хочу всем сообщить, что не встретился с Сержом Саргсяном. И вообще, в правительственном секторе пока не видел ни одного живущего здесь госчиновника", — заявил Пашинян и в прямом эфире показал особняк, где временно живет Саргсян.

Пашинян, как и обещал раньше, в прямом эфире провел виртуальную экскурсию для своих подписчиков и показал также тот дом, где сам живет с семьей.

"Этот особняк предназначен для премьер-министров страны. До меня здесь жил премьер Тигран Саркисян ", — подчеркнул Пашинян. В правительственном дачном секторе проживают Саргсян, а также бывший глава Конституционного суда Гагик Арутюнян.

17 мая Никол Пашинян заявил, что готов встретиться с экс-президентом Сержом Саргсяном только для того, чтобы обсудить переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха.