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Пашинян заявил, что пока не встретился с «соседом по даче» экс-президентом Саргсяном
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Пашинян заявил, что пока не встретился с «соседом по даче» экс-президентом Саргсяном 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока не встретился с экс-президентом страны Сержом Саргсяном, который является его соседом по правительственному дачному сектору «Конд» в Ереване. Об этом он сообщил в субботу во время прямого эфира в Facebook.
"Хочу всем сообщить, что не встретился с Сержом Саргсяном. И вообще, в правительственном секторе пока не видел ни одного живущего здесь госчиновника", — заявил Пашинян и в прямом эфире показал особняк, где временно живет Саргсян.
Пашинян, как и обещал раньше, в прямом эфире провел виртуальную экскурсию для своих подписчиков и показал также тот дом, где сам живет с семьей.
"Этот особняк предназначен для премьер-министров страны. До меня здесь жил премьер Тигран Саркисян", — подчеркнул Пашинян. В правительственном дачном секторе проживают Саргсян, а также бывший глава Конституционного суда Гагик Арутюнян.
17 мая Никол Пашинян заявил, что готов встретиться с экс-президентом Сержом Саргсяном только для того, чтобы обсудить переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха.
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