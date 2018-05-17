Пашинян допустил возможность встречи с Саргсяном по вопросу Нагорного Карабаха 

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможность встречи с бывшим главой республики Сержем Саргсяном с целью обсуждения ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
"Единственный возможный вариант возможной встречи с Саргсяном — необходимость получения информации о карабахской проблеме", — сказал премьер в четверг журналистам после заседания правительства.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Россия совместно с США и Францией является сопредседателем минской группы ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию в урегулировании конфликта.
В понедельник ОБСЕ сообщило, что сопредседатели минской группы планируют в июне встретиться с новым руководством Армении для обсуждения нагорнокарабахского урегулирования. В МИД Армении подтвердили ТАСС возможность такой встречи.