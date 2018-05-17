Ещё
Пашинян допустил возможность встречи с Саргсяном по вопросу Нагорного Карабаха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Производители техники готовятся покинуть Россию
Производители техники готовятся покинуть Россию

Пашинян допустил возможность встречи с Саргсяном по вопросу Нагорного Карабаха 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможность встречи с бывшим главой республики Сержем Саргсяном с целью обсуждения ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
"Единственный возможный вариант возможной встречи с Саргсяном — необходимость получения информации о карабахской проблеме", — сказал премьер в четверг журналистам после заседания правительства.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Россия совместно с США и Францией является сопредседателем минской группы ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию в урегулировании конфликта.
В понедельник ОБСЕ сообщило, что сопредседатели минской группы планируют в июне встретиться с новым руководством Армении для обсуждения нагорнокарабахского урегулирования. В МИД Армении подтвердили ТАСС возможность такой встречи.
ТАСС: последние новости
Путин и Назарбаев 9 ноября обсудят развитие туризма на форуме в Казахстане Главы МИД Казахстана и Грузии обсудят перспективы сотрудничества двух стран Пашинян считает, что политические заключенные в Армении должны быть освобождены
Комментарии  Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предъявила претензии Казахстану93
Viber перестал работать35
Названы самые дешевые курорты этого лета92
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»291
Васильева получит новую должность27
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение