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Дорога памяти: «Бессмертный полк» обновил рекорд
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Дорога памяти: «Бессмертный полк» обновил рекорд 

Мир24 47 минут назад
В этом году акция «Бессмертный полк» поставила абсолютный рекорд — больше миллиона человек в Москве, передает телеканал «МИР 24».
Теперь уже мало кто помнит, что начинался «Бессмертный полк» как малочисленная акция журналистов из Томска. Да и важно ли это? Сегодня каждый, кому дорога память его семьи, выходит на улицу с портретом cвоего Фронтовика. Чтобы помнили.
В одной лишь России в акции участие приняли десять с половиной миллионов человек. В Москве во главе колонны встал президент Путин — с портретом отца, который защищал Невский пятачок. Рядом с российским лидером шли сербский президент Александр Вучич и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Год назад 9-го мая в Москву приезжал президент Молдовы Игорь Додон. В этот раз он остался в Кишиневе и возглавил «Бессмертный полк» у себя на родине. В Кыргызстане в первом ряду — глава республики Сооронбай Жээнбеков. В его семье воевал дед. С войны он так и не вернулся. Пропал без вести.
«Сегодня день священный. Наши деды и прадеды принесли мир и спокойствие потомкам. Мы всегда будем помнить и чтить их память», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
В годы войны из Кыргызстана на фронт ушли 360 тысяч человек. Из Казахстана — почти два миллиона. Из Узбекистана — полтора. Из Грузии — 700 тысяч. В общей сложности в Советском Союзе за четыре года войны под ружье встали 14 с лишним миллионов человек.
«В каждой семье, в каждом человеке до сих пор остается кровавый след той войны. Поэтому мы отмечаем этот день для того, чтобы в памяти потомков сохранились героизм, самоотверженность наших предков», — отметил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
«Узбекистан принял более миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей из прифронтовых районов. Этих людей, которая жестокая война лишила всего, здесь встретили как родных. Делили с ними последний кусок хлеба. Согревали добротой и теплом своих сердец», — сказал президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.
«Пока мы будем писать книги, читать стихи и прозу о войне, пока мы в детском садике будем разучивать стихи и петь военные песни, пока в учебных программах, программах школ, наших вузах, как сегодня, будет эта тема освещена абсолютно честно и откровенно, до тех пор мы память о войне не потеряем. Это уже в крови наших белорусов», — заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Поэтому в этот день рядом с Лукашенко были трое его сыновей — Виктор, Дмитрий и младший Николай. Вместе со своим отцом они возложили венок к монументу Победы в Минске. А в следующем году президент пообещал провести «Бессмертный полк» в Беларуси.
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