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Украина принимает меры для помощи детям, пострадавшим в ДТП в Белоруссии
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Украина принимает меры для помощи детям, пострадавшим в ДТП в Белоруссии 

РИА Новости Крым 19 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Украины по поручению президента страны Петра Порошенко принимает комплекс мер для оказания помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии участникам детской футбольной команды. Об этом в воскресенье сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишут РИА Новости.
"По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам. Привлечены лучшие белорусские медицинские специалисты для оказания помощи пострадавшим", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.
Как стало известно ранее, автобус с детской футбольной команды с Украины попал в серьезное ДТП в Брестской области Белоруссии. Один ребенок погиб, шестеро пострадали.
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