Украина принимает меры для помощи детям, пострадавшим в ДТП в Белоруссии

"По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам. Привлечены лучшие белорусские медицинские специалисты для оказания помощи пострадавшим", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.

Как стало известно ранее, автобус с детской футбольной команды с Украины попал в серьезное ДТП в Брестской области Белоруссии. Один ребенок погиб, шестеро пострадали.