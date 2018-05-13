Украина принимает меры для помощи детям, пострадавшим в ДТП в Белоруссии 

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Украины по поручению президента страны Петра Порошенко принимает комплекс мер для оказания помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии участникам детской футбольной команды. Об этом в воскресенье сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишут РИА Новости.
"По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам. Привлечены лучшие белорусские медицинские специалисты для оказания помощи пострадавшим", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.
Как стало известно ранее, автобус с детской футбольной команды с Украины попал в серьезное ДТП в Брестской области Белоруссии. Один ребенок погиб, шестеро пострадали.