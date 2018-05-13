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В Белоруссии разбились юные футболисты из Украины
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В Белоруссии разбились юные футболисты из Украины 

News.ru 43 минуты назад
В результате столкновения микроавтобуса и погрузчика в Братской области Белоруссии погиб один ребёнок. Известно, что в салоне автобуса находилась детская футбольная команда с Украины, сообщает БЕЛТА.
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