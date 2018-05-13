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Пашинян пригласил в Армению экономиста из США
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Пашинян пригласил в Армению экономиста из США 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Американский экономист Дарон Аджемоглу принял приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить его страну.
Пашинян сообщил, что беседовал со «всемирно известным экономистом армянского происхождения» по телефону. Как заявил глава правительства, Аджемоглу выразил готовность «помочь развитию экономики» Армении.
Дату визита еще предстоит уточнить, передает ТАСС.
Аджемоглу — уроженец Турции, с 2004 года работает в Массачусетском технологическом институте. С 2006 года является членом Американской академии искусств. Лауреатом медали Джона Бейтса Кларка.
Аджемоглу входит в 10-ку самых цитируемых экономистов мира.
Напомним, Пашинян стал премьером на волне массовых протестов против избрания на этот пост экс-президента Армении Сержа Саргсяна.
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