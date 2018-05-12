Ещё
В Саратове с рабочим визитом побывала делегация МВД Республики Беларусь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове с рабочим визитом побывала делегация МВД Республики Беларусь 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В ГУ МВД России по Саратовской области обсудили вопросы сотрудничества с белорусскими коллегами.
В мероприятии приняли участие представители руководства ГУ МВД России по Саратовской области во главе с начальником главка генерал-майором полиции Николаем Трифоновым, официальный представитель МВД Республики Беларусь при Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации генерал-майор милиции Виктор Сенько и делегация Главного управления внутренних дел Минского горисполкома МВД Республики Беларусь во главе с начальником главка генерал-майором милиции Сергеем Дорошко.
Основной целью визита стало установление рабочих контактов и организация дальнейшего взаимодействия между ГУ МВД России по Саратовской области и ГУВД Минского горисполкома МВД Республики Беларусь.
Выступавшими была констатирована потребность и наличие всех необходимых условий для разностороннего сотрудничества между Саратовской областью и Республикой Беларусь, которые уже выступают партнерами в торгово-экономическом сотрудничестве, в правоохранительной сфере.
Стороны высказали единодушное мнение, что налаживание взаимодействия между представляемыми органами внутренних дел будет взаимно полезно с точки зрения обмена опытом и профессиональными навыками, особенно при решении задач в сфере миграции, в борьбе с контрабандой, ввозом наркотиков и нелегального оружия, что актуально и для имеющей приграничное положение Саратовской области, и для Республики Беларусь, выступающей кордоном между странами СНГ и Европой.
Участники мероприятия резюмировали, что рабочая встреча прошла в деловой обстановке, в атмосфере взаимопонимания и доверия, став первым шагом на пути долгого и плодотворного сотрудничества. Белорусские партнеры выразили признательность ГУ МВД России по Саратовской области за проявленное гостеприимство, высокий уровень организации и проведения встречи.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
УТ МВД России по ЮФО в числе победителей фестиваля патриотической песни «На крыльях мира» Кадровые изменения в МВД России В Смоленске полицейские приняли участие в шествии «Бессмертного полка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США захотели выйти из еще одного соглашения217
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову260
Украина нашла замену «надуманным героям» войны270
Москвичей предупредили об опасности12
Украина обманула ООН449
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
05:24
Киркоров раскрыл секрет «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:47
У умершего солиста «Иванушек» нашли тайную квартиру
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение