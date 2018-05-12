В Саратове с рабочим визитом побывала делегация МВД Республики Беларусь

В мероприятии приняли участие представители руководства ГУ МВД России по Саратовской области во главе с начальником главка генерал-майором полиции Николаем Трифоновым, официальный представитель МВД Республики Беларусь при Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации генерал-майор милиции Виктор Сенько и делегация Главного управления внутренних дел Минского горисполкома МВД Республики Беларусь во главе с начальником главка генерал-майором милиции Сергеем Дорошко.

Основной целью визита стало установление рабочих контактов и организация дальнейшего взаимодействия между ГУ МВД России по Саратовской области и ГУВД Минского горисполкома МВД Республики Беларусь.

Выступавшими была констатирована потребность и наличие всех необходимых условий для разностороннего сотрудничества между Саратовской областью и Республикой Беларусь, которые уже выступают партнерами в торгово-экономическом сотрудничестве, в правоохранительной сфере.

Стороны высказали единодушное мнение, что налаживание взаимодействия между представляемыми органами внутренних дел будет взаимно полезно с точки зрения обмена опытом и профессиональными навыками, особенно при решении задач в сфере миграции, в борьбе с контрабандой, ввозом наркотиков и нелегального оружия, что актуально и для имеющей приграничное положение Саратовской области, и для Республики Беларусь, выступающей кордоном между странами СНГ и Европой.

Участники мероприятия резюмировали, что рабочая встреча прошла в деловой обстановке, в атмосфере взаимопонимания и доверия, став первым шагом на пути долгого и плодотворного сотрудничества. Белорусские партнеры выразили признательность ГУ МВД России по Саратовской области за проявленное гостеприимство, высокий уровень организации и проведения встречи.