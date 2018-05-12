МВД Казахстана и Узбекистана договорились усилить сотрудничество 

В полиции Казахстана и Узбекистана договорились о более тесном оперативном сотрудничестве, сообщает телеканал «МИР 24».
Министерства внутренних дел двух стран создадут координационную группу, которая призвана повысить эффективность двустороннего сотрудничества по борьбе с преступностью.
Совместный приказ двух министерств был подписан в Самарканде (Узбекистан) по итогам совместного совещания с участием глав МВД Казахстана Калмуханбета Касымова и Узбекистана Пулата Бобожонова. В состав группы войдут первые руководители профильных служб министерств.
По словам главы казахстанской делегации, координационная группа МВД двух стран является действенным механизмом двустороннего сотрудничества. Она поможет оперативно рассматривать и принимать меры по различным вопросам оперативно-служебной деятельности.
Министры также обсудили итоги сотрудничества двух стран. Так, по запросам узбекских коллег в 2017 и в текущем году на территории Казахстана разыскано около 200 преступников. На территории Узбекистана установлено и задержано 26 преступников, разыскиваемых Казахстаном.
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