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Глава Узбекистана и командующий Центкома США обсудили сотрудничество в ВТС
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Глава Узбекистана и командующий Центкома США обсудили сотрудничество в ВТС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 12 мая — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в субботу принял командующего Центральным командованием Вооруженных Сил США генерала Джозефа Вотела, стороны обсудили перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
"В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности, военного и военно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили актуальные вопросы противодействия современным вызовам и угрозам обеспечения стабильности в регионе, в частности, мирного урегулирования ситуации Афганистане, добавили в пресс-службе.
"Подчеркнуто, что американская сторона высоко оценивает и поддерживает итоги международной конференции по Афганистану, проведённой по инициативе президента Узбекистана в марте этого года в Ташкенте", — пояснили в пресс-службе.
Также было особо отмечено, что обеспечение мира и стабильности в Афганистане открывает широкие возможности для наращивания регионального торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в интересах всех государств региона.
"В завершение беседы выражена твёрдая убежденность, что предстоящий официальный визит президента Республики Узбекистан в США выведет узбекско-американское партнёрство на качественно новый уровень, наполнит взаимовыгодное сотрудничество конкретным практическим содержанием", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.
Ранее сообщалось, что президент Узбекистана посетит с первым официальным визитом США 15-17 мая.
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