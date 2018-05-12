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Лукашенко назвал визитную карточку Белоруссии
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Лукашенко назвал герб и флаг визитной карточкой миролюбивой политики Белоруссии 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Государственного герба и Государственного флага республики, передаёт пресс-служба белорусского лидера.
«Сегодня мы подчёркиваем значимость этих неотъемлемых символов суверенной Белорусии, наполненных доблестью и героизмом. Сознаём их глубокую историческую роль в сохранении общественного согласия на белорусской земле», — заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что нынешнее поколение белорусов с честью продолжает славные традиции прошлого.
«Герб, флаг и гимн — это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики Республики Белоруссии, чей авторитет бесспорно признан на международной арене», — отметил белорусский лидер.
9 мая Лукашенко заявил, что в Белоруссии навсегда сохранят правду о Великой Отечественной войне.
RT на русском: последние новости
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