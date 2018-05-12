Белорусский этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов 

Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе