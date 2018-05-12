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Белорусский этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов
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Белорусский этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 мая /Синьхуа/ — В Минском государственном лингвистическом университете сегодня прошел белорусский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
ИА Синьхуа: последние новости
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