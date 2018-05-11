Протесты в Армении не преследовали внешнеполитических целей, заявил Пашинян

"Правда в том, что в нашем процессе, в нашем всенародном движении не было внешнеполитической повестки дня. Это был чисто внутриполитический процесс, связанный с внутренними проблемами", — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что не является прозападным или пророссийским политическим деятелем, равно как и не относит себя к проамериканским, проиранским или прогрузинским политикам.

"В данный момент я премьер-министр не как член конкретной партии или фракции. Я сейчас представляю армянский народ и то всенародное движение, которое происходило в апреле в Армении. И это движение не ставило никаких внешнеполитических вопросов", — заявил Пашинян.

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