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Жители Молдавии высказались по поводу вступления в НАТО
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Жители Молдавии высказались по поводу вступления в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Более половины жителей Молдавии — 54% — выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные Центром социологических исследований Молдавии.
Идею вступления Молдавии в НАТО поддержали 24% респондентов, а 22% — не определились, передает «Интерфакс».
Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, за интеграцию Молдавии в Европейский союз выступает 38% граждан, а в Евразийский Экономический союз — 34%.
Опрос проводился в Кишиневе с 30 апреля по 8 мая. В нем приняло участие 750 респондентов. погрешность — 3%.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране не будет попыток строительства баз НАТО, пока он занимает свою должность. Додон также обещал не допустить вступления Молдавии в ЕС.
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