Азербайджан назвал позицию Пашиняна по Карабаху «первичной наивностью»

Избранный премьер-министр Никол Пашинян заявил, что готов вступить в переговоры с руководством Азербайджана, чтобы урегулировать контакт. Однако для этого необходимо, чтобы на встрече присутствовали представители непризнанной республики.

Хикмет Гаджиев, комментируя высказывание армянского лидера, заявил, что позиция Пашиняна вызывает больше вопросоч, чем понимания. «Что это первичная наивность или незнание предмета, или бравада победителя, а может все вместе? Поживем-увидим», — сказал Гаджиев.

Кроме того, официальный представитель МИД Азербайджана выразил надежду на то, что во главу Армении когда-нибудь встанут «здравомыслящие силы, которые смогут трезво оценить обстановку в регионе».