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Азербайджан назвал позицию Пашиняна по Карабаху «первичной наивностью»
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Азербайджан назвал позицию Пашиняна по Карабаху «первичной наивностью» 

360tv.ru 8 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев посмеялся над словами нового премьер‐министра Армении Никола Пашиняна о политики страны в отношении непризнанной республики Нагорный Карабах. Об этом сообщило РИА «Новости».
Избранный премьер-министр Никол Пашинян заявил, что готов вступить в переговоры с руководством Азербайджана, чтобы урегулировать контакт. Однако для этого необходимо, чтобы на встрече присутствовали представители непризнанной республики.
Хикмет Гаджиев, комментируя высказывание армянского лидера, заявил, что позиция Пашиняна вызывает больше вопросоч, чем понимания. «Что это первичная наивность или незнание предмета, или бравада победителя, а может все вместе? Поживем-увидим», — сказал Гаджиев.
Кроме того, официальный представитель МИД Азербайджана выразил надежду на то, что во главу Армении когда-нибудь встанут «здравомыслящие силы, которые смогут трезво оценить обстановку в регионе».
Ранее Никол Пашинян заявил депутатам Госдумы РФ, что сложившаяся ситуация в Армении угроз для отношений между Россией и Арменией не представляет.
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