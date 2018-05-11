Эксперт: Словами о суверенности от Румынии Молдавия торгует внешней политикой

Молдавия не будет объединяться с Румынией . Две страны будут вместе только в составе Евросоюза , но не более того. С таким заявлением выступил 11 мая премьер-министр Молдавии Павел Филип . Он также напомнил о суверенности государства. При этом Филип призвал отложить разговоры об объединении до лучших времён, оценив уровень отношений с Румынией «историческим максимумом», сообщает The Guardian

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН заявил, что сейчас молдавские политики занимаются «торговлей внешней политики».

«Практически всё политическое руководство Молдавии — носители румынского гражданства. Получая румынские паспорта, они давали клятву верности соседнему государству. С другой стороны, подобные заявления делаются для того, чтобы продемонстрировать ЕС и США , что они лояльны в сторону Запада и готовы по первому свистку встать в любую позу, которую им укажет руководство западных стран. Всё это время, которое они находятся у власти под знаменем европейской интеграции кроме коррупции, воровства, беспредела они ничем в этой стране не занимаются. Сегодня они разворовывают и банкротят Молдавию, чтобы потом за гроши её продать. Главное, чем торгует молдавская элита — внешняя политика Молдавии», — убеждён эксперт.

Слова Додона о дружбе с Россией объяснили борьбой за электорат По словам Игоря Тулянцева, народ в Молдавии выступает за курс в сторону России.

«Народ Молдавии не поддерживает этот курс. Большинство граждан нашей страны, по всем соцопросам, смотрит в сторону России», — заключил Тулянцев.