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Подразделение ВДВ прибыло в Белоруссию для участия в специальных испытаниях
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Подразделение ВДВ прибыло в Белоруссию для участия в специальных испытаниях 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Более десяти дней на одном из военных полигонов в Витебской области российские и белорусские военнослужащие специальных подразделений будут состязаться по различным предметам боевой подготовки.
Сегодня сводное подразделение Воздушно-десантных войск (ВДВ) России прибыло в Витебск (Республика Беларусь) для участия в испытаниях на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство».
Более десяти дней российские и белорусские военнослужащие специальных подразделений на одном из военных полигонов в Витебской области будут состязаться по различным предметам боевой подготовки. Основным этапом испытаний для военнослужащих обеих стран станет преодоление ими специальной полосы препятствий, а также проведение обязательной рукопашной схватки с тремя подготовленными спарринг-партнерами.
Кроме специальных испытаний десантники пройдут проверку на знание военных дисциплин и выполнят ряд нормативов, в ходе которых осуществят десантирование и сбор на площадке приземления, покажут навыки при движении по азимуту, совершат марш-бросок на 30 км с выходом в район выполнения учебно-боевой задачи.
Особое внимание судей при оценке военнослужащих будет уделено действиям испытуемых в дозоре, в поиске, при столкновении с противником и проведении специальных мероприятий.
Совместное мероприятие проходит в соответствии с планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Республики Беларусь на 2018 год и продлится до 29 марта.
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