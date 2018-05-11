Подразделение ВДВ прибыло в Белоруссию для участия в специальных испытаниях

Более десяти дней на одном из военных полигонов в Витебской области российские и белорусские военнослужащие специальных подразделений будут состязаться по различным предметам боевой подготовки.

Сегодня сводное подразделение Воздушно-десантных войск (ВДВ) России прибыло в Витебск Республика Беларусь ) для участия в испытаниях на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство».

Более десяти дней российские и белорусские военнослужащие специальных подразделений на одном из военных полигонов в Витебской области будут состязаться по различным предметам боевой подготовки. Основным этапом испытаний для военнослужащих обеих стран станет преодоление ими специальной полосы препятствий, а также проведение обязательной рукопашной схватки с тремя подготовленными спарринг-партнерами.

Кроме специальных испытаний десантники пройдут проверку на знание военных дисциплин и выполнят ряд нормативов, в ходе которых осуществят десантирование и сбор на площадке приземления, покажут навыки при движении по азимуту, совершат марш-бросок на 30 км с выходом в район выполнения учебно-боевой задачи.

Особое внимание судей при оценке военнослужащих будет уделено действиям испытуемых в дозоре, в поиске, при столкновении с противником и проведении специальных мероприятий.