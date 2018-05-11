Меркель пообещала Пашиняну поддержку в процессе модернизации Армении

"Как надежный партнер, Германия продолжит содействие Армении в процессе модернизации и реформирования страны и приложит усилия для углубления двусторонних дружественных связей, а также мирного развития региона", — приводит пресс-служба армянского кабмина слова Меркель.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.