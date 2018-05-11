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Меркель пообещала Пашиняну поддержку в процессе модернизации Армении
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Меркель пообещала Пашиняну поддержку в процессе модернизации Армении 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с избранием на пост главы правительства заявила, что Берлин поддержит Ереван в процессе модернизации республики.
"Как надежный партнер, Германия продолжит содействие Армении в процессе модернизации и реформирования страны и приложит усилия для углубления двусторонних дружественных связей, а также мирного развития региона", — приводит пресс-служба армянского кабмина слова Меркель.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
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