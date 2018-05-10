Республиканцы в Армении утверждают, что не собираются саботировать работу кабмина Пашиняна

"Мы не собираемся идти на популистские шаги и бессмысленно саботировать работу нового правительства во главе с Николом Пашиняном", — отметил пресс-секретарь РПА. По его словам, «партия стала оппозицией и не собирается брать посты в новом правительстве».

"Если будут члены нашей партии, которые захотят остаться в новом кабмине, партия озвучит свою твердую позицию", — добавил Шармазанов.

8 мая парламент Армении выбрал премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.