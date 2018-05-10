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Республиканцы в Армении утверждают, что не собираются саботировать работу кабмина Пашиняна 

ТАСС 10 мая 2018
ЕРЕВАН, 10 мая. /ТАСС/. Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) не собирается саботировать работу правительства Никола Пашиняна. Об этом в четверг в интервью местной газете Zhoghovurd заявил пресс-секретарь партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.
"Мы не собираемся идти на популистские шаги и бессмысленно саботировать работу нового правительства во главе с Николом Пашиняном", — отметил пресс-секретарь РПА. По его словам, «партия стала оппозицией и не собирается брать посты в новом правительстве».
"Если будут члены нашей партии, которые захотят остаться в новом кабмине, партия озвучит свою твердую позицию", — добавил Шармазанов.
8 мая парламент Армении выбрал премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.
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