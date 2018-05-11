Глава Налогового комитета Узбекистана ушел в отставку

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik . Глава Налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев ушел в отставку, сообщает Sputnik Узбекистан

Парпиев назначен на должность заместителя председателя Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам пожилых людей и ветеранов.

В конце прошлого года, 28 декабря, 71-летний председатель Государственного налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев подал прошение об отставке, свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья.

У Парпиева три сына, двое из которых работают в посольствах Узбекистана в Германии Сингапуре . Старший арестован и находится под следствием, ранее он занимал должность начальника РОВД Асакинского района Андижанской области.

Ранее в Министерстве внутренних дел Узбекистана был назначен начальник Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом.

На эту должность был назначен Кадиров Дониёр Бахтиёрович, ранее работавший руководителем отдела Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД республики.