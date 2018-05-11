Глава Налогового комитета Узбекистана ушел в отставку 

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Глава Налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев ушел в отставку, сообщает Sputnik Узбекистан
Парпиев назначен на должность заместителя председателя Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам пожилых людей и ветеранов.
В конце прошлого года, 28 декабря, 71-летний председатель Государственного налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев подал прошение об отставке, свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья.
У Парпиева три сына, двое из которых работают в посольствах Узбекистана в Германии и Сингапуре. Старший арестован и находится под следствием, ранее он занимал должность начальника РОВД Асакинского района Андижанской области.
Ранее в Министерстве внутренних дел Узбекистана был назначен начальник Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом.
На эту должность был назначен Кадиров Дониёр Бахтиёрович, ранее работавший руководителем отдела Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД республики.
Кадровые изменения: в Узбекистане назначен новый замминистра внутренних дел Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о преобразовании Службы национальной безопасности в Службу государственной безопасности республики. Отмечалось, Служба нацбезопасности «необоснованно вмешивалась во все сферы деятельности государственных органов» из-за отсутствия законодательного акта, четко определяющего статус, задачи и пределы полномочий ведомства.