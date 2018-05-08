Пашинян пообещал пресечь безумную «штрафоманию» на дорогах

"Иногда складывалось впечатление, что гражданин Армении должен не жить и быть счастливым, а только оштрафованным, оштрафованным, еще раз оштрафованным и оштрафованным за то, что вовремя не выплатил штраф", — сказал Пашинян, обещая прекратить эту практику.

По его словам, это явление распространено в нескольких сферах, но особенно — на дорогах.

"Нужно как можно раньше поставить точку в безумной мании штрафовать и наказывать граждан", — подчеркнул он.

Ранее депутаты Национального собрания Армении со второй попытки выбрали нового премьер-министра страны.