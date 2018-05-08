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Пашинян пообещал пресечь безумную «штрафоманию» на дорогах 

Газета.Ru 8 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Никол Пашинян, которого 8 мая парламент Армении избрал премьер-министром, призвал сократить количество штрафов на дорогах, пишет Sputnik Армения.
"Иногда складывалось впечатление, что гражданин Армении должен не жить и быть счастливым, а только оштрафованным, оштрафованным, еще раз оштрафованным и оштрафованным за то, что вовремя не выплатил штраф", — сказал Пашинян, обещая прекратить эту практику.
По его словам, это явление распространено в нескольких сферах, но особенно — на дорогах.
"Нужно как можно раньше поставить точку в безумной мании штрафовать и наказывать граждан", — подчеркнул он.
Ранее депутаты Национального собрания Армении со второй попытки выбрали нового премьер-министра страны.
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