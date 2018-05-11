Ещё
Пашинян подтвердил, что выборы в Армении пройдут в приемлемые сроки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией

Пашинян подтвердил, что выборы в Армении пройдут в приемлемые сроки 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что внеочередные парламентские выборы в стране пройдут в приемлемые сроки.
Ранее Пашинян заявлял, что очередными шагами после формирования временного правительства должны стать внесение поправок в избирательное законодательство и проведение внеочередных выборов в Национальное собрание.
"Внеочередные выборы пройдут в максимально логические сроки", — сказал Пашинян журналистам. Он добавил, что согласно конституции, распустить парламент и провести внеочередные выборы возможно и после утверждения программы правительства.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером. Согласно конституции Армении, в пятидневный срок после своего назначения он должен предложить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. В 20-дневный срок после формирования правительства в парламент страны должна быть представлена программа кабмина. Парламент должен одобрить программу в течение семи дней. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.
РИА Новости: последние новости
В Азербайджане заявили о безрезультатности усилий ОБСЕ по Карабаху Российских дипломатов в Тбилиси заставили снять георгиевские ленты Премьер Молдавии исключил возможность объединения с Румынией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией195
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову220
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать250
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200798
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1040
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение