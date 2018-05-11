Пашинян подтвердил, что выборы в Армении пройдут в приемлемые сроки

Ранее Пашинян заявлял, что очередными шагами после формирования временного правительства должны стать внесение поправок в избирательное законодательство и проведение внеочередных выборов в Национальное собрание.

"Внеочередные выборы пройдут в максимально логические сроки", — сказал Пашинян журналистам. Он добавил, что согласно конституции, распустить парламент и провести внеочередные выборы возможно и после утверждения программы правительства.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером. Согласно конституции Армении, в пятидневный срок после своего назначения он должен предложить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. В 20-дневный срок после формирования правительства в парламент страны должна быть представлена программа кабмина. Парламент должен одобрить программу в течение семи дней. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.