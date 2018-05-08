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Пашинян надеется на профессионалов в госорганах
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Пашинян надеется на профессионалов в госорганах 

Мир24 8 мая 2018
Единственный кандидат в премьеры Армении Никол Пашинян надеется на усилия тех профессионалов, которые уже работают в правительственных органах страны. Об этом он заявил на специальном заседании парламента, передает телеканал «МИР 24».
Во вторник лидер протестов в Армении Пашинян был повторно выдвинут на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру выдвинули оппозиционная фракция «Елк», «Блок Царукяна» и «Дашнакцутюн». Этим фракциям принадлежит 47 депутатских мандатов из необходимых для избрания премьера 53-х.
В правящей Республиканской партии Армении ранее заявили, что не намерены выдвигать своего кандидата на пост премьера и поддержат кандидатуру, которую выдвинет треть состава парламента.
В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал 45 голосов. Если депутаты во вторник не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган должен быть распущен.
Ранее Пашинян призвал сторонников отказаться от протестов. Он заявил, что акции неповиновения прекращаются.
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