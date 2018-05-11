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Меркель: Германия продолжит поддерживать курс Армении на реформы и модернизацию
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Меркель: Германия продолжит поддерживать курс Армении на реформы и модернизацию 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с избранием главой кабмина Армении, пожелала успехов в формировании правительства и пообещала поддержку государству в модернизации и реформах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба немецкого правительства.
"Будучи надежным партнером, федеративная республика и в будущем будет всеми силами поддерживать Армению и ее курс на модернизацию и реформы, а также выступать за углубление двусторонних отношений и мирное развитие ситуации в регионе", — говорится в тексте поздравления.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с оппозиционным депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля, через неделю после получения поста премьера Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент со второй попытки избрал новым главой правительства Пашиняна. После этого избрания правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в кабмине Армении.
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