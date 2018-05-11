Меркель: Германия продолжит поддерживать курс Армении на реформы и модернизацию

БЕРЛИН, 11 мая. / ТАСС /. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с избранием главой кабмина Армении , пожелала успехов в формировании правительства и пообещала поддержку государству в модернизации и реформах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба немецкого правительства.

"Будучи надежным партнером, федеративная республика и в будущем будет всеми силами поддерживать Армению и ее курс на модернизацию и реформы, а также выступать за углубление двусторонних отношений и мирное развитие ситуации в регионе", — говорится в тексте поздравления.