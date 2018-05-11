Германия продолжит поддерживать Армению в вопросах проведения реформ 

ЕРЕВАН, 11 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу поздравила новоизбранного премьера Армении Никола Пашиняна и от имени своей страны выразила готовность поддерживать Армению в вопросах проведения реформ. Об этом говорится в релизе пресс-службы посольства Германии в Армении.
"Германия, как надежный партнер, будет продолжать поддерживать Армению, содействовать в вопросах углубления реформ и модернизации" — говорится в поздравительном послании канцлера Германии. В пресс-службе посольства также отмечают, что «Меркель пожелала Пашиняну успехов во время своего правления и в формировании нового правительства».
8 мая парламент Армении выбрал премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.