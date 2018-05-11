Ещё
Германия продолжит поддерживать Армению в вопросах проведения реформ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия продолжит поддерживать Армению в вопросах проведения реформ 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Ведомости
ЕРЕВАН, 11 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу поздравила новоизбранного премьера Армении Никола Пашиняна и от имени своей страны выразила готовность поддерживать Армению в вопросах проведения реформ. Об этом говорится в релизе пресс-службы посольства Германии в Армении.
"Германия, как надежный партнер, будет продолжать поддерживать Армению, содействовать в вопросах углубления реформ и модернизации" — говорится в поздравительном послании канцлера Германии. В пресс-службе посольства также отмечают, что «Меркель пожелала Пашиняну успехов во время своего правления и в формировании нового правительства».
8 мая парламент Армении выбрал премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.
ТАСС: последние новости
Пашинян назвал происходящее в Армении "революцией любви" Захарову возмутили утверждения о пропагандистском характере ее песни "Верните память" Юлия Самойлова поблагодарила болельщиков "Евровидения" за поддержку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»378
Познер разочаровался в СПЧ56
В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив178
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии133
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией390
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение