Германия продолжит поддерживать Армению в вопросах проведения реформ

ЕРЕВАН , 11 мая. / ТАСС /. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу поздравила новоизбранного премьера Армении Никола Пашиняна и от имени своей страны выразила готовность поддерживать Армению в вопросах проведения реформ. Об этом говорится в релизе пресс-службы посольства Германии в Армении.

"Германия, как надежный партнер, будет продолжать поддерживать Армению, содействовать в вопросах углубления реформ и модернизации" — говорится в поздравительном послании канцлера Германии. В пресс-службе посольства также отмечают, что «Меркель пожелала Пашиняну успехов во время своего правления и в формировании нового правительства».