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Пашинян поручил обеспечить жильем экс-президента Саргсяна
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Пашинян поручил обеспечить жильем экс-президента Саргсяна 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил главе своей администрации в течение месяца представить предложение по обеспечению жильем бывшего президента страны Сержа Саргсяна.
"Я поручаю руководителю администрации премьер-министра Эдуарду Агаджаняну в течение месяца представить предложение о гарантиях обеспечения жильем Сержа Саргсяна", — сказал Пашинян на заседании правительства в пятницу.
На заседании было отменено прежнее решение кабмина о предоставлении жилья Саргсяну, поскольку экс-президент сам отказался от него.
Согласно законодательству Армении, бывшим президентам страны должны быть предоставлены, в частности, пожизненная пенсия, жилье и госохрана.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
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