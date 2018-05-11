Пашинян поручил обеспечить жильем экс-президента Саргсяна

"Я поручаю руководителю администрации премьер-министра Эдуарду Агаджаняну в течение месяца представить предложение о гарантиях обеспечения жильем Сержа Саргсяна", — сказал Пашинян на заседании правительства в пятницу.

На заседании было отменено прежнее решение кабмина о предоставлении жилья Саргсяну, поскольку экс-президент сам отказался от него.

Согласно законодательству Армении, бывшим президентам страны должны быть предоставлены, в частности, пожизненная пенсия, жилье и госохрана.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.