Страны ЕАЭС ознакомят с результатами участия Киргизии в союзе

"На заседании Евразийской экономической комиссией будет представлен доклад «Кыргызская Республика: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты», отражающий основные итоги деятельности республики за два года в рамках союза", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в саммите примет участие президент республики Сооронбай Жээнбеков. «Президент Кыргызской Республики примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 14 мая 2018 года в городе Сочи Российской Федерации », — отмечается в документе пресс-службы.

Участники предстоящего в Сочи заседания обсудят вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на евразийском пространстве.

В ходе визита Жээнбекова в Сочи также планируется его двухсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным , во время которой стороны обсудят «весь спектр двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве».