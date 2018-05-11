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Страны ЕАЭС ознакомят с результатами участия Киргизии в союзе
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Страны ЕАЭС ознакомят с результатами участия Киргизии в союзе 

Прайм 2 часа назад
БИШКЕК, 11 мая /ПРАЙМ/. Участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе предстоящего в Сочи саммита данной организации ознакомят с итогами участия Киргизии в союзе, сообщает в пятницу пресс-служба главы киргизского государства.
"На заседании Евразийской экономической комиссией будет представлен доклад «Кыргызская Республика: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты», отражающий основные итоги деятельности республики за два года в рамках союза", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в саммите примет участие президент республики Сооронбай Жээнбеков. «Президент Кыргызской Республики примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 14 мая 2018 года в городе Сочи Российской Федерации», — отмечается в документе пресс-службы.
Участники предстоящего в Сочи заседания обсудят вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на евразийском пространстве.
В ходе визита Жээнбекова в Сочи также планируется его двухсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным, во время которой стороны обсудят «весь спектр двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве».
Киргизия вступила в ЕАЭС в августе 2015 года, в состав организации также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.
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