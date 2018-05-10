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Институт СНГ: ООН не имеет права посылать миротворцев в Приднестровье
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Институт СНГ: ООН не имеет права посылать миротворцев в Приднестровье 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пиаром перед парламентскими выборами назвал президент Молдавии Игорь Додон требование председателя парламента республики Андриана Канду вывести российских военных из Приднестровья. Об это сообщает РИА «Новости».
Ранее Канду после визита в Вашингтон заявил, что заручился поддержкой США, Германии и других стран для рассмотрения в ООН резолюции о выводе российских военных из Приднестровья. По его словам, резолюция и проект могут быть включены в повестку ООН уже летом. Заменить миротворцев предлагается международной гражданской миссией.
Замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил НСН, почему не стоит придавать значения заявлениям Канду.
«В последнее время представители Молдавии и Украины довольно часто выказывают свое «незаконченное дипломатическое» образование. Российские миротворцы на территорию Молдавии были введены не по решению Организации Объединенных Наций, а по трехстороннему соглашению Молдавии, Приднестровья и России. И денонсировано это соглашение может быть не ООН, а решением этих трех сторон. Пока что такого решения нет и не предвидится. По этой же причине никаких войск НАТО без согласия одной из противостоящих сторон введено быть не может. Должно быть желание обеих сторон. Понятное дело, что Приднестровье такого желания не выкажет. И вряд ли войска НАТО согласятся прийти туда, где стоят российские вооруженные силы», — сказал он.
Напомним, российские миротворцы были введены в Приднестровье в 1992 году, после того как в Молдавии вспыхнула гражданская война. Причиной конфликта стало провозглашение независимости от Кишинева Приднестровской Молдавской республики со столицей в Тирасполе. Приднестровье не признало распада СССР и выступило против возможного объединения Молдавии с Румынией.
Отметим, что очередные парламентские выборы в Молдавии намечены на конец ноября.
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