Институт СНГ: ООН не имеет права посылать миротворцев в Приднестровье 

Пиаром перед парламентскими выборами назвал президент Молдавии Игорь Додон требование председателя парламента республики Андриана Канду вывести российских военных из Приднестровья. Об это сообщает РИА «Новости».
Ранее Канду после визита в Вашингтон заявил, что заручился поддержкой США, Германии и других стран для рассмотрения в ООН резолюции о выводе российских военных из Приднестровья. По его словам, резолюция и проект могут быть включены в повестку ООН уже летом. Заменить миротворцев предлагается международной гражданской миссией.
Замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил НСН, почему не стоит придавать значения заявлениям Канду.
«В последнее время представители Молдавии и Украины довольно часто выказывают свое «незаконченное дипломатическое» образование. Российские миротворцы на территорию Молдавии были введены не по решению Организации Объединенных Наций, а по трехстороннему соглашению Молдавии, Приднестровья и России. И денонсировано это соглашение может быть не ООН, а решением этих трех сторон. Пока что такого решения нет и не предвидится. По этой же причине никаких войск НАТО без согласия одной из противостоящих сторон введено быть не может. Должно быть желание обеих сторон. Понятное дело, что Приднестровье такого желания не выкажет. И вряд ли войска НАТО согласятся прийти туда, где стоят российские вооруженные силы», — сказал он.
Напомним, российские миротворцы были введены в Приднестровье в 1992 году, после того как в Молдавии вспыхнула гражданская война. Причиной конфликта стало провозглашение независимости от Кишинева Приднестровской Молдавской республики со столицей в Тирасполе. Приднестровье не признало распада СССР и выступило против возможного объединения Молдавии с Румынией.
Отметим, что очередные парламентские выборы в Молдавии намечены на конец ноября.