Поставки овощей из Армении могут ограничить

Россельхознадзор может ограничить поставки овощей из Армении

Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз овощей из Армении в связи с обнаружением в армянских помидорах и огурцах карантинной продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В случае продолжения поступления подкарантинной продукции, в том числе с наличием не нотифицированных для Республики Армения карантинных организмов, Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на подкарантинную продукцию, поставляемую на территорию Российской Федерации из Республики Армения", — сообщает ведомство.

Отмечается, что в мае 2018 года Россельхознадзором усилил карантинный фитосанитарный контроль поступающей из Армении продукции через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс". В период с 3 по 9 мая специалистами Россельхознадзора было выявлено семь случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов — томатной минирующей моли на помидорах и западного (калифорнийского) цветочного трипса на огурцах. Вся продукция возвращена экспортеру.

Россельхознадзор обратился в министерство сельского хозяйства Армении с требованием провести официальное расследование по нарушениям и принять меры по недопущению подобных случаев.

В апреле Россельхознадзор сообщал о планах проинспектировать производителей помидоров в Армении из-за подозрений в реэкспорте турецкой продукции. Тогда же Россельхознадзор отмечал, что на российский рынок помидоры поставляются преимущественно двумя организациями-экспортерами (ООО "Спайка" и ООО "Гринпродукт"), которые имеют как собственные производные площади, так и занимаются скупкой помидоров у различных производителей.