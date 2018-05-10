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Президент Молдавии примет участие в марше, посвященном семейным ценностям
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Президент Молдавии примет участие в марше, посвященном семейным ценностям 

РИА Новости 1 час назад
КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что примет участие в марше, организованном митрополией Кишинева и всея Молдавии 12 мая, в поддержку традиционных семейных ценностей.
"Я приветствую решение митрополии Кишиневской и всея Молдовы провести 12 мая марш в поддержку традиционной семьи, в котором намерен участвовать сам. Приглашаю всех принять участие в этих культурных мероприятиях, включающих развлекательную программу как для детей, так и для взрослых, и ставящих перед собой целью продвижение традиционных семейных ценностей", — написал Додон в четверг на своей странице в Facebook.
По словам президента, в республике пройдут мероприятия, приуроченные к международному дню семьи, который отмечается в Молдавии 15 мая. Будет озвучен ряд законодательных инициатив по оказанию поддержки семьям.
"Было принято решение об организации под эгидой президента Республики Молдова фестиваля семьи в следующих населенных пунктах Молдовы. Так, 12 мая фестиваль семьи пройдет в Комрате, 13 мая — в Бельцах, а 15 мая состоится в Кишиневе", — сообщил Додон.
По приглашению президента 21 мая в Кишиневе ожидают с визитом председателя международной организации по делам семьи Брайана Брауна. В период с 14 по 16 сентября в столице Молдавии впервые пройдет Всемирный конгресс семей. Додон ожидает, что в нем примут участие примерно 2 тысячи человек из более чем 50 государств.
Додон заявил, что готовность приехать также выразили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также один из высокопоставленных представителей Ватикана.
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