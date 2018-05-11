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Молдавия получит статус страны-наблюдателя в ЕАЭС на заседании 14 мая
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Молдавия получит статус страны-наблюдателя в ЕАЭС на заседании 14 мая 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Молдавия получит статус государственного наблюдателя на заседании Евразийского экономического союза, которое пройдет в Сочи 14 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В качестве гостя на заседание союза приедет президент Молдавии Игорь Додон.
"Как мы ожидаем, на заседании будет предоставлен статус государственного наблюдателя Республике Молдова", — сказал журналистам Ушаков.
Помощник президента уточнил, что данный вопрос будет рассмотрен сначала на заседании в узком составе. «Ожидается, что на этом заседании в узком составе будет согласован вопрос о статусе государственного наблюдателя при ЕврАзЭс, в частности, решен вопрос о наделении Молдавии соответствующим статусом. И уже, как мы предполагаем, на заседании в расширенном составе Додон примет участие в качестве представителя государства-наблюдателя», — пояснил Ушаков.
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