Молдавия может стать первой страной-наблюдателем при ЕАЭС, заявил Додон

Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.

"У нас есть предварительное приглашение на заседание ЕАЭС в Сочи в качестве почетного гостя, есть все шансы, что вопрос о получении Молдавии статуса наблюдателя будет рассмотрен", — сказал Додон.

По словам президента, Молдавия может стать «первой страной, получившей статус наблюдателя». «Это даст нам возможность больше узнать о механизмах функционирования ЕАЭС и о том, как наши товары могут попасть на рынки Союза. Будет ли после этого следующий этап — зависит и от ЕАЭС, и от Молдавии, нужно, чтобы мы больше узнали друг о друге», — добавил он.

Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 15.00 мск.