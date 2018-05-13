Додон: статус наблюдателя в ЕАЭС даст Молдавии значительные возможности для развития

"Молдавия может стать первой страной, получившей такой статус. Это даст нам возможность наращивать сотрудничество, развивать межгосударственные стратегические отношения между нашими странами. А также предоставит дополнительный потенциал для экономического развития Молдавии, которая сможет наращивать свой экспорт на традиционные рынки", — сказал Додон. При этом он отметил, что для Молдавии важны хорошие политические и экономические отношения, как с Западом, так и с Востоком.

"Нам крайне важно развивать в первую очередь экономическое сотрудничество для создания рабочих мест в стране, которую из-за затяжного кризиса и безработицы за годы независимости покинула почти треть населения. А спрос на продукцию нашей главной отрасли — сельского хозяйства, как подтверждают статистические данные, отмечается на территории стран ЕАЭС", — заметил глава Молдавии, который в прошлом занимал пост вице-премьера, курирующего экономику.

Президент Молдавии также сказал, что в Сочи надеется провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями стран, входящих в союз. «Я надеюсь обсудить с президентом России результаты, которых удалось достигнуть с момента нашей первой встречи в начале прошлого года. Они касаются, прежде всего, положительных изменений, которые произошли в жизни многих наших граждан. За этот период наши производители значительно увеличили свой экспорт в РФ, а молдавские трудовые мигранты, большая часть которых работает в России, уже лучше защищены», — отметил Додон. По его словам, в ходе переговоров он также планирует обсудить и возможности нормализации отношений с правительством Молдавии, которые осложнились в прошлом году из-за ряда недружелюбных шагов, которые предприняли проевропейские власти в Кишиневе.

Президент против правительства

В Молдавии с 2009 года у власти находится коалиция проевропейских партий, которая контролирует большинство в парламенте и правительство. Заручившись поддержкой Брюсселя и Вашингтона, ее лидеры пообещали добиться вступления в ЕС . Однако их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Как показали последние опросы, количество сторонников провозглашенного правительством курса на евроинтеграцию — хотя Кишинев и получил безвизовый въезд в ЕС — снизилось с 2010 года с 70% до 38%, при этом число тех, кто ратует за вступление в ЕАЭС, превысило 54%. Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Додон, который тогда возглавлял выступающую за интеграцию в ЕАЭС оппозиционную Партию социалистов Молдавии.

По опросам, социалисты, выступающие за вступление республики в ЕАЭС, являются фаворитами предстоящих в нынешнем году парламентских выборов — за них готовы проголосовать почти половина определившихся избирателей, что дает возможность сформировать большинство в парламенте и новое правительство.