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Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
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Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россельхознадзор допустил введение временных ограничений на ввоз помидоров и огурцов из Армении после того, как в партиях этих овощей были выявлены насекомые-вредители, говорится в сообщении российского ведомства.
Служба сообщает, что в мае текущего года сотрудники Россельхознадзора усилили контроль за продукцией, поступающей из Армении через пункт пропуска «Верхний Ларс» (Северная Осетия).
"При поставках подкарантинной продукции из Армении в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Государственной службой безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства республики Армения, за период с 3 по 9 мая 2018 года было выявлено семь случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов — томатная минирующая моль на томатах и западный (калифорнийский) цветочный трипс на огурцах", — сообщает ведомство.
Продукция была возвращена экспортеру. В адрес Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении были направлены уведомления о нарушениях фитосанитарных требований Евразийского экономического союза с требованием провести официальное расследование и принять меры по недопущению подобных случаев.
"В случае продолжения поступления подкарантинной продукции, в том числе с наличием не нотифицированных для республики Армения карантинных организмов, Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на подкарантинную продукцию, поставляемую на территорию Российской Федерации из республики Армения", — заключает российская служба.
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