Минск и Москва обсуждают отмену роуминга в Союзном государстве

Он проинформировал, что этот вопрос обсуждается и на уровне соответствующих ведомств, однако в той части, которая касается переговоров сотовых операторов по этой теме, «надо понимать, что это бизнес», особенно учитывая тот факт, что операторы связи в массе своей являются частными компаниями.

Пока, констатировал министр, сотовые операторы Республики Беларусь уже предлагают своим абонентам варианты тарифов, с помощью которых можно уменьшить траты на разговоры по сотовому телефону в роуминге.

Напомним, идея отмены роуминга между Россией и Республикой Беларусь была предложена еще прошлым летом.