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Минск и Москва обсуждают отмену роуминга в Союзном государстве
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Минск и Москва обсуждают отмену роуминга в Союзном государстве 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Отмена роуминга между Россией и Республикой Беларусь обсуждается сегодня на уровне сотовых операторов наших стран, об этом сообщил глава Министерства связи Республики Беларусь Сергей Попков.
Он проинформировал, что этот вопрос обсуждается и на уровне соответствующих ведомств, однако в той части, которая касается переговоров сотовых операторов по этой теме, «надо понимать, что это бизнес», особенно учитывая тот факт, что операторы связи в массе своей являются частными компаниями.
Пока, констатировал министр, сотовые операторы Республики Беларусь уже предлагают своим абонентам варианты тарифов, с помощью которых можно уменьшить траты на разговоры по сотовому телефону в роуминге.
Напомним, идея отмены роуминга между Россией и Республикой Беларусь была предложена еще прошлым летом.
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