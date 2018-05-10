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Назарбаев: Самым посещаемым курортом Казахстана должно стать озеро Алаколь
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Назарбаев: Самым посещаемым курортом Казахстана должно стать озеро Алаколь 

Мир24 1 час назад
Самым посещаемым курортом в Казахстане должно стать озеро Алаколь в Алматинской области. Такое мнение высказал президент страны. Нурсултан Назарбаев приехал в регион провести совещание по развитию туризма и транспортной инфраструктуры, передает «МИР 24».
«Алаколь отличает выгодное расположение, что делает объект доступным для жителей всех регионов. Уникальность озера состоит в лечебных свойствах воды, содержащей радон, щелочь и другие полезные элементы. В этой связи Алаколь представляет большую важность для нашей туристической отрасли», — указал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Президенту показали новый железнодорожный вокзал и аэропорт в Алакольском районе Алматинской области. Глава района доложил президенту, что объем туристских услуг в его регионе за четыре года вырос в восемь раз.
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