Назарбаев: Самым посещаемым курортом Казахстана должно стать озеро Алаколь

Самым посещаемым курортом в Казахстане должно стать озеро Алаколь в Алматинской области. Такое мнение высказал президент страны. Нурсултан Назарбаев приехал в регион провести совещание по развитию туризма и транспортной инфраструктуры, передает «МИР 24».

«Алаколь отличает выгодное расположение, что делает объект доступным для жителей всех регионов. Уникальность озера состоит в лечебных свойствах воды, содержащей радон, щелочь и другие полезные элементы. В этой связи Алаколь представляет большую важность для нашей туристической отрасли», — указал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президенту показали новый железнодорожный вокзал и аэропорт в Алакольском районе Алматинской области. Глава района доложил президенту, что объем туристских услуг в его регионе за четыре года вырос в восемь раз.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ