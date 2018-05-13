Экс-премьер Армении заявил, что доволен назначениями в новом правительстве

ЕРЕВАН , 13 мая. / ТАСС /. Экс-премьер Армении , ректор Российско-армянского университета (РАУ) Армен Дарбинян доволен назначениями в новом правительстве страны. Об этом он написал в Facebook в воскресенье.

"Я хочу приветствовать состав нового правительства во главе с Николом Пашиняном. Кроме единичных компромиссных назначений, все остальные министры являются образованными и идейными людьми", — отметил ректор РАУ профессор Дарбинян. Он также добавил, что «все те, у которых есть знания и опыт, должны помочь новому правительству».

"В добрый путь, мы с вами", — заверил новых членов кабмина экс-премьер-министр Армении.

Доктор экономических наук, профессор Армен Дарбинян работал главой правительства республики в 1998-1999 годы.

12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабинет министров республики по предложениям премьер-министра Никола Пашиняна. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна. Средний возраст членов нового кабмина — меньше 40 лет.