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Экс-премьер Армении заявил, что доволен назначениями в новом правительстве
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Экс-премьер Армении заявил, что доволен назначениями в новом правительстве 

ТАСС 13 мая 2018
Фото: Карельские вести
ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Экс-премьер Армении, ректор Российско-армянского университета (РАУ) Армен Дарбинян доволен назначениями в новом правительстве страны. Об этом он написал в Facebook в воскресенье.
"Я хочу приветствовать состав нового правительства во главе с Николом Пашиняном. Кроме единичных компромиссных назначений, все остальные министры являются образованными и идейными людьми", — отметил ректор РАУ профессор Дарбинян. Он также добавил, что «все те, у которых есть знания и опыт, должны помочь новому правительству».
"В добрый путь, мы с вами", — заверил новых членов кабмина экс-премьер-министр Армении.
Доктор экономических наук, профессор Армен Дарбинян работал главой правительства республики в 1998-1999 годы.
12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабинет министров республики по предложениям премьер-министра Никола Пашиняна. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна. Средний возраст членов нового кабмина — меньше 40 лет.
8 мая после почти двухнедельных протестов оппозиции парламент республики избрал премьера. За оппозиционного лидера Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против — 42. После его избрания правившая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.
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