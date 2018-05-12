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«Дашнакцутюн» получит два портфеля в новом правительстве Армении
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«Дашнакцутюн» получит два портфеля в новом правительстве Армении 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 12 мая — РИА Новости. Партия «Дашнакцутюн», состоявшая ранее в правящей коалиции с Республиканской партией Армении, получит два портфеля в новом правительстве премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил изданию Yerkir.am член верховного органа «Дашнакцутюн» Арсен Амбарцумян.
"Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» достигла договоренностей по поводу двух портфелей в формируемом правительстве", — приводит издание слова Амбарцумяна.
По его словам, представители партии бывший министр охраны природы Арцвик Минасян и экс-губернатор Ширакской области Артур Хачтарян станут министром экономического развития и инвестиций и министром сельского хозяйства соответственно.
Ранее премьер Пашинян заявлял, что в правительство войдут также представители второй по величине парламентской фракции «Блок Царукян».
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
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