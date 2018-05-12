«Дашнакцутюн» получит два портфеля в новом правительстве Армении

"Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» достигла договоренностей по поводу двух портфелей в формируемом правительстве", — приводит издание слова Амбарцумяна.

По его словам, представители партии бывший министр охраны природы Арцвик Минасян и экс-губернатор Ширакской области Артур Хачтарян станут министром экономического развития и инвестиций и министром сельского хозяйства соответственно.

Ранее премьер Пашинян заявлял, что в правительство войдут также представители второй по величине парламентской фракции «Блок Царукян».