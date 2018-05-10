Ещё
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в июне в Минске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в июне в Минске 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 10 мая /Синьхуа/ — Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится в июне в Минске. Об этом в среду журналистам сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"В июне мы планируем провести заседание Высшего государственного совета. Думаю, где-то в третьей декаде, число определим, но это заседание в Минске уже числится в наших графиках", — отметил он, добавив, что в ближайшую неделю у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
"Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях. Мы уже об этом договорились", — заявил белорусский лидер. По его словам, на переговорах будут обсуждаться состояние и перспективы двусторонних отношений, будут затронуты и проблемные вопросы. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Президент Грузии почтил память погибших в Великой Отечественной войне Узбекистан намерен расширить сотрудничество со структурами ООН Главы МИД Узбекистана и Латвии обсудили практические аспекты двусторонних отношений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов906
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»205
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине708
ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет250
Россиянам запретят жарить шашлыки59
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение