Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в июне в Минске

Александр Лукашенко. Минск , 10 мая / Синьхуа / — Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится в июне в Минске. Об этом в среду журналистам сообщил президент Беларуси

"В июне мы планируем провести заседание Высшего государственного совета. Думаю, где-то в третьей декаде, число определим, но это заседание в Минске уже числится в наших графиках", — отметил он, добавив, что в ближайшую неделю у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным

"Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях. Мы уже об этом договорились", — заявил белорусский лидер. По его словам, на переговорах будут обсуждаться состояние и перспективы двусторонних отношений, будут затронуты и проблемные вопросы. —0—